Vloon en Visser beginnen goed aan EK, flinke tik voor Foppen

Menno Vloon heeft zich op de EK indooratletiek in het Poolse Torun geplaatst voor de finale van het polsstokhoogspringen. Ook Nadine Visser is goed begonnen, maar voor Mike Foppen was er een domper.

Zaandammer Vloon was de enige atleet die een hoogte van 5,70 meter in zijn eerste poging bedwong en daarmee eindigde hij bovenaan in de kwalificatie. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis had voldoende aan een sprong over 5,60 om zich eveneens te kwalificeren. Vloon (26) sprong een week geleden bij een springgala in het Franse Aubière een Nederlands record van 5.96 meter. Dat was liefst 15 centimeter hoger dan zijn vorige record. De atleet durfde al hardop te dromen over de magische grens van 6 meter.

Visser maakte een flitsende start op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene plaatste zich als snelste voor de halve finales. Ze won haar serie in 7,92 en aan die tijd kwamen haar concurrenten in de andere vijf heats niet. Visser snelde eind februari in Madrid naar een tijd van 7,81 seconden. Het was niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste tijd van een Europese atlete in dit indoorseizoen. De 26-jarige Noord-Hollandse is de topkandidate voor het goud in Torun. Zoë Sedney kwalificeerde zich ook voor de halve finales.

Voor Foppen is de EK op een sof uitgedraaid. De atleet die deze winter imponeerde op de 3000 meter en zich met een Nederlands record van 7.42,55 tot de kanshebbers op een medaille rekende, werd uitgeschakeld in de series. De Nijmeegse atleet liep een gewaagde race. Hij nam vanaf de start het initiatief en liep een aantal ronden ver voor de groep uit. Eerst alleen, later voegde de Fransman Jimmy Gressier zich bij hem. Zijn tactiek pakte verkeerd uit. In de slotronde zakte zijn tempo in en viel hij terug naar de vierde plaats. Die klassering betekende geen directe kwalificatie, maar zijn eindtijd van 7.49,99 was ook net niet toereikend. Drie atleten in de serie voor hem waren iets sneller en zij mochten op tijd door naar de finale.