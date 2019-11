Volleman naar wereldbekerwedstrijd in Cottbus

Volleman verzekerde zich afgelopen weekeinde met Topturnen Zuid nog van de Nederlandse teamtitel. In Duitsland zal ze in actie komen op de onderdelen brug, balk en vloer. Sara van Disseldorp, Jermain Grünberg en Bram Verhofstad zijn de andere Nederlandse deelnemers.



Epke Zonderland doet niet mee in Cottbus. De Fries heeft vorige week een ingreep aan zijn voorhoofdsholtes ondergaan en is daar momenteel van aan het herstellen. Zonderland hoopte in de Duitse stad weer een stap te zetten richting de Olympische Spelen van Tokio. Hij wist zich bij de WK niet te plaatsen en is daarom aangewezen op een alternatieve route, die via de wereldbeker gaat. Door daarin goed te presteren, kan hij alsnog een ticket bemachtigen.