Volleyballer Andringa mist WK door blessure

Andringa moet zes weken lang in het gips en is daardoor niet op tijd hersteld voor de mondiale titelstrijd, die van 10 tot en met 30 september plaatsvindt in Bulgarije en Italië.

Het wegvallen van passer/loper Andringa is de tweede tegenvaller voor bondscoach Gido Vermeulen. Vorige week viel Fabian Plak al weg uit de selectie. De middenaanvaller moet geopereerd worden aan een stressfractuur in zijn scheenbeen en is enkele maanden uitgeschakeld.

,,Robbert kwam op de training iets verkeerd terecht na een sprong en voelde een klein tikje'', aldus Vermeulen, die nog niet weet wie hij als vervanger van Andringa oproept. ,,Er was niemand in de buurt en het leek in eerste instantie wel mee te vallen. Op de foto werd echter een breuk in het middenvoetsbeentje geconstateerd. Dit is enorm balen voor Robbert zelf en ook voor het team waarin hij een vaste kracht is.''

Zonder Andringa en Plak vertrekt het Nederlandse team donderdag met dertien spelers naar Brazilië. Oranje speelt ter voorbereiding op het WK drie oefenwedstrijden tegen de regerend olympisch kampioen.