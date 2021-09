Volleyballers kunnen niet stunten tegen Europees kampioen Servië

Oranje had zich via een zege op Portugal voor het eerst sinds 2009 geplaatst voor de kwartfinales van een EK. Met Servië trof Nederland echter een ijzersterke tegenstander en vooraf aan de wedstrijd was er ook nog onrust in het team. Volleybalbond Nevobo stuurde de middenaanvaller Fabian Plak naar huis omdat hij de teamregels had overtreden.