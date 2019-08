Volleyballers moeten hopen op wonder van Ahoy

Door Lisette van der Geest



,,Er moet een klein wondertje gebeuren om dat ticket hier te winnen, maar daar gaan we wel voor’’, zegt assistent-coach en lid van de gouden generatie uit 1996, Henk-Jan Held tijdens de persbijeenkomst van het Nederlands volleybalteam. Morgen is in Ahoy de aftrap van het OKT-weekeinde tegen Zuid-Korea. Daarna wachten het op papier veel sterkere België en de Verenigde Staten. Drie wedstrijden, één olympisch ticket.



,,En soms komt een wonder uit”, zegt Roberto Piazza, de Italiaanse bondscoach in Nederlandse dienst in zangerig Engels. Nederland is de verrassende nummer 8 van het WK van vorig jaar. Op dat toernooi verbaasde het team door olympisch kampioen Brazilië en volleybalgrootmacht Frankrijk te verslaan, maar dat maakt Nederland niet tot favoriet voor het ene olympische ticket dat dit weekeinde te verdienen is. Integendeel. Aanvoerder ­Nimir Abdelaziz (27): ,,Dat was heel mooi, het betekent dat we stappen maken, maar het is nog wel een stap naar de échte top.’’