Volleyballers ondanks zege uitgeschakeld

De Nederlandse volleyballers kunnen zich in de Golden European League niet meer plaatsen voor de Final Four. Het team van bondscoach Gido Vermeulen versloeg vandaag in sporthal De Basis in Sliedrecht koploper Turkije wel met 3-2, maar Oranje had ruimer moeten winnen om nog als eerste in de poule te kunnen eindigen.