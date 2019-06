Volleyballers verliezen in European Golden League van Estland

Samenvatting Volleybal­lers verliezen in Estland

22:18 De Nederlandse volleyballers hebben in de European Golden League de eerste nederlaag geïncasseerd. Oranje verloor in en tegen Estland met 3-2. Na een achterstand van 2-0 in sets vocht de ploeg van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza sterk terug tot 2-2. In de beslissende set kon Nederland een voorsprong van twee punten echter niet vasthouden.