Volleybalster Buijs terug naar Italië

Robbie Bax in wachtkamer na au­to-ongeval stuurman Willemsen

11:09 Vanwege verwondingen van stuurman Daniël Willemsen ontbreekt bakkenist Robbie Bax komende zondag in de wedstrijd om het open Nederlands kampioenschap zijspancross in Varsseveld. Willemsen raakte vorige week gewond tijdens een auto-ongeval in Oekraïne.