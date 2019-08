Volleybalsters blijven zonder setverlies op EK na winst op Kroatië

Zo is Nederland nog altijd zonder setverlies. De volleybalsters gingen voortvarend van start, maar zagen in de eerste set wel Maret Balkestein-Grothues uitvallen door een enkelblessure. Ze verzwikte haar enkel bij het neerkomen.

Maar ook zonder de aanvoerster bleef Nederland doorgaan met het pakken van punten. In de derde set bleef Kroatië, dat de voorgaande vier ontmoetingen verloor, nog aardig bij. Door een versnelling in het slot was de tegenstander te machtig. De eerste twee matchpoints werden nog weggewerkt, maar bij driemaal was het scheepsrecht.

,,We doen het erg goed en iedereen speelt”, zei Nika Daalderop, die het matchpoint verzilverde. Ze weet niet of de sterkere speelsters de komende twee duels rust krijgen van bondscoach Jamie Morrison. ,,We gaan vanavond de video’s bekijken en dan maken we een speelplan. Maar we doen het met meer dan zeven speelsters.”