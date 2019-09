Volleybalsters in vier sets langs Zuid-Korea

19-jarige Berihu wint Dam tot Damloop, Ali vierde

22 september Solomon Berihu heeft de Dam tot Damloop gewonnen. De 19-jarige Ethiopiër liep de tien Engelse mijl in 45 minuten en 51 seconden. Mohamed Ali, voormalig Somalisch vluchteling, was de beste Nederlander in Zaandam. Hij kwam als vierde over de finish in een tijd van 46.51.