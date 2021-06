Volleybalsters onderuit tegen VS in Nations League

Het was de tweede nederlaag in het toernooi, dat vier weken duurt in een ‘coronabubbel’ in de Italiaanse kustplaats Rimini. De volleybalsters spelen gedurende deze periode in totaal vijftien wedstrijden. Oranje won al wel van België, Rusland en Thailand, maar verloor eerder van Duitsland. In de tussenstand staat de Nederlandse ploeg derde, achter koploper Amerika en Turkije.

In de eerste set ging de ploeg van Selinger, waarin veel jonge speelsters zijn opgenomen, goed mee met de Amerikaanse ploeg, de winnaar van de Nations League in 2018 en 2019. Toch kon Oranje niet doordrukken in de slotfase en pakte de tegenstander alsnog de set. In de twee sets erna toonde de Nederlandse ploeg lef, maar ontbeerde ze aanvalskracht.

Aanvoerder Anne Buijs maakte de meeste punten voor Nederland, 9 stuks. Indy Baijens (7) en Nina Daalderop (6) sloegen ook de nodige punten binnen. Buijs noemde het na afloop een zware wedstrijd. “De Amerikanen spelen zo snel, wij zijn niet gewend aan dat hoge tempo. Toch vind ik dat we moedig hebben gespeeld en dat we gedurende de wedstrijd beter werden, vooral ons blok. Maar de VS is een topteam en heeft zo’n sterk blok en defensief systeem; ze zetten constant druk op ons.”

Woensdag is wereldkampioen Servië de zesde tegenstander.

Volledig scherm De Nederlandse volleybalsters op archiefbeeld tegen Polen. © Getty Images