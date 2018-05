Volleybalsters sluiten tweede ronde Nations League af met winst

De Nederlandse volleybalsters hebben hun zesde wedstrijd in de Nations League gewonnen. In de Japanse stad Toyota versloeg Oranje het gastland van de tweede speelronde met 3-0. De setstanden waren 25-18 25-18 en 25-21. Japan is de nummer zes van de wereld, Nederland staat achtste.

In de Nations League, een competitie die de World Grand Prix vervangt, doet Nederland het voorlopig een stuk beter dan de Japanse vrouwen, die al vier keer verloren. Nederland won vijf van de zes duels. Alleen het team van de Verenigde Staten was woensdag te sterk. Het was de derde en laatste wedstrijd in de tweede speelronde waarin Nederland ook België, zij het nipt, versloeg.

Bondscoach Jamie Morrison startte ditmaal met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Slöetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot.

Nederland opende sterk en leidde binnen de kortste keren met 6-1. De Japanse vrouwen kwamen terug, maar Nederland liep weer weg vooral door goed blokkeren en een hoge servicedruk. Aanvallende punten waren schaars. Na twee keer 25-18 slaagden de Japanse vrouwen er ook in de derde set niet in Oranje te verontrusten, al leek het bij 22-21 nog even spannend te worden. Vier punten op rij maakten een einde aan de partij, hoewel een challenge van de Japanse coach nog enige vertraging opleverde. Het duurde ruim twee minuten voordat de scheidsrechter Nederland eindelijk als winnaar aanwees. Slöetjes was met 14 punten de topschutter van Oranje.