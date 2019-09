Volleybalsters verliezen in kwartfinale EK in drie sets van Turkije

Nederland ging in de eerste set vrij kansloos met 25-20 onderuit. In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, maar Turkije won vooral dankzij een aantal slechte servicebeurten van Nederland uiteindelijk opnieuw: 25-22. In de derde set was Turkije opnieuw te sterk: 25-20. Oranje verloor dus ook van Giovanni Guidetti, de coach die de Nederlandse ploeg naar de vierde plek op de Spelen in Rio wist te leiden. De gedreven Italiaan fungeerde tot eind december 2016 als gewaardeerde bondscoach van Oranje. Op zijn verzoek werd het contract, dat tot en met Tokio 2020 doorliep, echter ontbonden. Hij wilde meer tijd met zijn gezin in Turkije gaan doorbrengen. Zijn abrupte vertrek kwam voor de Nederlandse speelsters als een pijnlijke verrassing.

De kansloze nederlaag tegen Turkije komt als een flinke klap, want Nederland had in de eerste zes wedstrijden op het EK nog geen set verloren. Azerbeidzjan, Kroatië, Roemenië, Hongarije en Estland werden in de laatste week van augustus allemaal in drie sets verslagen in de poulefase. Afgelopen zondag werd in de achtste finale in Boedapest ook met 3-0 gewonnen van Griekenland, maar vanavond bleek Turkije te sterk. Precies een maand geleden verloor Nederland in Catania ook al van Italië in de strijd om een olympisch ticket. Begin komend jaar krijgt Nederland voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio nog wel een herkansing, maar ook daar zal weer een confrontatie met Turkije wachten.

Servië had zich eerder vandaag al geplaatst voor de halve finales door met 3-0 te winnen van Bulgarije. De EK-finale is komende zondag in Ankara. Turkije speelt in de halve finale zaterdagavond tegen Duitsland of Polen. De Nederlandse volleybalsters waren verliezend finalist op de afgelopen twee Europese kampioenschappen.

