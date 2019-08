Volleybalsters winnen ook vierde duel op EK zonder problemen

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison heeft nu op dit EK twaalf sets gewonnen en er nog geen een verloren. Voorafgaand aan het treffen met de nummer 52 van de wereld was Nederland, de mondiale nummer 7, al verzekerd van een plek in de achtste finales. Estland had ook de drie voorgaande duels verloren.

Van spanning was geen moment sprake in de amper gevulde hal in de Hongaarse hoofdstad. Oranje stond halverwege de eerste set na een slordige fase wel even met 13-12 achter, maar werd geen moment echt in verlegenheid gebracht. Na de eerste set was het niveauverschil bijzonder groot.