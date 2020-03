Voorlopig geen nieuwe regenboogtrui voor Van der Poel: WK mountainbike uitgesteld

Volgende week gaat de Duitse organisatie in overleg met de internationale wielrenunie UCI bekijken of de WK in de herfst van dit jaar alsnog gehouden kunnen worden in Albstadt. Uitstel naar volgend jaar is ook een optie.

Mathieu van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, was van plan om mee te doen aan de mondiale kampioenschappen mountainbiken. De alleskunner op de fiets wilde ook komende zomer op de Olympische Spelen voor een medaille gaan in deze discipline, maar de Spelen zijn uitgesteld.

Del Carmen Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioene veldrijden bij de vrouwen, liet donderdag nog weten dat ze in juni graag wilde mountainbiken in Albstadt. De 21-jarige Rotterdamse hoopt op de Spelen van 2024 in Parijs mee te doen op deze discipline. Ze zei in Albstadt voor een plek in de top 15 te gaan. Een dag later kreeg ze echter te horen dat de WK niet doorgaan.