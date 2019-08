Voormalig NBA-speler Telfair moet de cel in

VS naar Tokio Oranje kan niet stunten bij OKT in Ahoy

11 augustus De Nederlandse volleyballers zijn er in Rotterdam niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Oranje ging vanmiddag in de ‘finale’ van het OKT in Ahoy in vier sets onderuit tegen wereldtopper Verenigde Staten, de nummer twee van de wereldranglijst: 18-25, 20-25, 25-17, 21-25. Voor Oranje wacht in januari een olympische herkansing.