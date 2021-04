‘Voormalig NFL-speler (32) richt gruwelijk bloedbad aan en doodt daarna zichzelf’

VIDEOBij een schietpartij in de Amerikaanse staat South Carolina zijn gisteren aan het eind van de middag vijf mensen vermoord. De dader is voormalig American Football-speler Phillip Adams, meldt persbureau AP op basis van bronnen. Na zijn lugubere daad beroofde hij zichzelf van het leven.

De 32-jarige Adams zou in zijn geboorteplaats Rock Hill naar het huis van Robert Lesslie - een prominente arts door wie hij in het verleden werd behandeld - zijn gegaan en vervolgens het vuur hebben geopend. Hij doodde daarbij niet alleen de 70-jarige dokter, maar ook diens vrouw Barbara (69) en kleinkinderen Adah (9) en Noah (5). Ook een 38-jarige man die bij de familie aan het werk was overleefde de kogelregen niet. Een zesde persoon is met ernstige schotwonden opgenomen in het ziekenhuis.

De politie ging met man en macht op zoek naar de schutter. Die werd pas uren later gevonden in een nabijgelegen huis en bleek de hand aan zichzelf geslagen te hebben. ,,We hebben de persoon gevonden van wie we denken dat hij verantwoordelijk is, maar het onderzoek is nog in volle gang”, zo luidt voorlopig de officiële verklaring.

Adams speelde vijf seizoenen in de NFL - het hoogste profniveau in de Verenigde Staten - en kwam uit voor zes teams. In totaal speelde hij 78 wedstrijden voor achtereenvolgens San Francisco 49ers, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets en Atlanta Falcons. Bij dat laatste team beëindigde hij in 2015 zijn door zware blessures (waaronder een gecompliceerde enkelbreuk) geteisterde carrière.

