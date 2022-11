Voormalig waterpolobondscoach Robin van Galen weg bij zwembond KNZB

,,Soms voel je aan je intuïtie dat je wat anders wilt”, aldus Van Galen, die de Nederlandse waterpolosters in 2008 bij de Spelen van Peking naar olympisch goud leidde. Hij noemt zijn beslissing ‘een koerswijziging’. In 2013 nam Van Galen de nationale mannenploeg onder zijn hoedde. Hij stopte ruim 3,5 jaar geleden als bondscoach en ging als commercieel directeur verder bij de zwembond. Van Galen was naar eigen zeggen 32 jaar actief als coach in de sport.

,,Per 1 januari ga ik een nieuwe fase in waar ik erg veel zin in heb en naar uitkijk”, aldus Van Galen, die drie dagen per week les gaat geven op de Hogeschool Rotterdam als docent Finance en Marketing. Daarnaast gaat hij aan de slag als trainer/coach bij een consultancybedrijf. ‘Volg je droom!’, aldus de man die in 2008 op het Sportgala werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar.