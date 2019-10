Voorzitter boksbond: Nouchka is groot onrecht aangedaan

Afgepakte wereldtitelDe afgenomen WK-titel van Nouchka Fontijn (31) na het beroep van haar tegenstander Lauren Price (25), uit Wales, houdt de gemoederen een dag later nog flink bezig. Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond, is een dag later nog altijd vol verbazing over het besluit van de jury.

Heeft u een beetje geslapen?

,,Niet echt, heel slecht. Er is sprake van een enorme kater. Bij de boksbond zijn we het er compleet mee oneens. We hebben de hele wedstrijd inmiddels teruggekeken en zijn er nog steeds van overtuigd dat Nouchka verdiende te winnen.”

Is de exacte reden al duidelijk bij jullie?

,,Inmiddels wel. Direct na de wedstrijd heeft de boksbond uit Wales een 'gele kaart' getrokken. Met zo'n kaart kun je, door een nieuwe regel, sinds september een protest indienen tegen een specifieke ronde in de wedstrijd. Dat moet je binnen twee minuten na de wedstrijd doen. Ze hebben die kaart ingezet, omdat de bond in Wales twijfels had over de door Nouchka gewonnen tweede ronde. Een nieuwe jury besloot die ronde na herbeoordeling aan Price te geven. Laat ik duidelijk zijn dat het in essentie een goede regel is om misstanden aan te pakken, maar niet op deze manier. Dan had beter de héle wedstrijd opnieuw beoordeeld kunnen worden."

Hadden jullie zelf niet in beroep kunnen gaan?

,,In de euforie hadden we niet door dat zij protest aantekenden. Als we dat hadden geweten, hadden we er zelf met een gele kaart op aangedrongen de hele wedstrijd opnieuw te laten bekijken. Nouchka was heel de wedstrijd de betere en verdiende het te winnen. Price heeft de hele wedstrijd voornamelijk geklemd.”

Gaan jullie nog vervolgstappen nemen?

,,Daar gaan we de komende dagen naar kijken. Het is de eerste keer dat we dit meemaken, dus we moeten onderzoeken wat we nog kunnen doen. We laten het er in ieder geval niet bij zitten. Nouchka is groot onrecht aangedaan.”

Hoe gaat het nu met haar?

,,Ze zit er helemaal doorheen. Ze stond al op het podium om haar gouden medaille in ontvangst te nemen, toen de ceremonie plots werd onderbroken. Een kwartiertje later was ze de wereldtitel opeens kwijt. Dat is ontzettend pijnlijk. Vandaag komt ze terug uit Rusland en gaan we haar groots onthalen. Dit is een enorme klap voor haar. Je eerste wereldtitel pakken en hem dan zo weer verliezen, is heel zuur.”