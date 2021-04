Vriendin Rossi over werken in MotoGP: ‘Niet makkelijk met mannen die naar je kont kijken of aanraken’

Het Italiaanse model vertelt in een interview met Vanity Fair hoe ze aan lijf en leden ondervond hoe moeilijk het is voor een vrouw om zich staande te houden in de motorsport. ,,Als je over je heen laat lopen en er mooi en dom uitziet, ben je klaar.”

Rossi is met zeven wereldtitels een levende legende in de MotoGP, maar zijn laatste kampioenschap in de Koningsklasse dateert alweer van 2009. Tot en met 2019 was de excentrieke Italiaan - die in 2017 z’n laatste GP won - nog een vaste klant bij de eerste zeven in de eindnotering, maar de laatste twee jaar loopt het stroef. Dit seizoen bungelt ‘The Doctor’ na twee races op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap.

Privé gaat het wel prima met Rossi. Hij heeft al vier jaar een relatie met het 27-jarige Italiaanse model, dat zelf nota bene aan de slag was in de paddock. Nog voor ze de coureur leerde kennen. In een interview met het magazine Vanity Fair doet ze haar verhaal over werken als vrouw in de MotoGP-paddock. Dat was bepaald niet altijd rozengeur en maneschijn. ,,De motorsport is een mannelijke omgeving”, aldus Sofia Novello. ,,Je kan geen klein, schattig ‘lammetje’ zijn. Je moet leren om gerespecteerd te worden. Als je over je heen laat lopen en er mooi en dom uitziet, ben je klaar.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Misbruikt

Echt comfortabel voelde Sofia Novello zich dus niet in de pit lane. In het interview geeft het model ook aan misbruikt te zijn in de paddock. ,,Het hoort er gewoon bij. Als 19-jarige was het niet gemakkelijk om met mensen te werken die naar je kont kijken wanneer je voorbij loopt en je aanraken wanneer je op de foto met hen gaat.”

Wat Rossi zelf betreft, krijgt de coureur van Yamaha op 18 april de kans om het tij te keren. Dan strijkt het MotoGP-circus neer in de Algarve voor de Grote Prijs van Portugal.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.