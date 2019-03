Vrije worp in slotseconde brengt Timberwolves winst op Warriors

De nederlaag had gevolgen voor de stand in de westelijke divisie. Golden State Warriors was alleen aanvoerder van de ranglijst, maar zag Denver Nuggets medekoploper worden. De Nuggets wonnen met 115-105 van Oklahoma City Thunder.



Beide ploegen staan nu op 51 zeges tegen 24 nederlagen. De Warriors en de Nuggets zijn al zeker van de play-offs, maar spelen om het kampioenschap van de divisie. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan in de reguliere competitie.



Kevin Durant leidde de nederlaag in van de Warriors in het duel met Minnesota. Hij maakte een duwfout op Towns, die vervolgens bij een stand van 130-130 en met nog minder dan een seconde op de klok twee vrije worpen kreeg toegewezen. De eerste benutte Towns, de tweede miste hij, maar toen was de wedstrijd al beslist.