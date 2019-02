‘VS moe van Tom Brady in Super Bowl’

Einde carrière? Zware crash Lindsey Vonn in voorlaat­ste race

13:07 Lindsey Vonn is in haar voorlaatste race, de super-G van het WK in het Zweedse Are, zwaar ten val gekomen. Het is onduidelijk of de Amerikaanse skidiva op tijd is hersteld voor haar slotrace van zondag, de WK-afdaling.