Waarom ‘Kromo’ zich zes weken laat ‘opsluiten’ in Boedapest

Met drie uitpuilende koffers arriveerde ­Ranomi Kromowidjojo (30) zondag in Boedapest. Liefst 43 dagen mag ze alleen op en neer pendelen tussen haar hotel op het Margaretha-eiland aan de Donau en het zwembad in de Duna Arena. ,,Ik heb me er op ingesteld dat ik heel veel alleen op mijn hotelkamer zal zitten’’, vertelt ze vanuit haar hotel in de Hongaarse hoofdstad. ,,Natuurlijk heb ik er goed over nagedacht of ik wel zou moeten afreizen naar Hongarije. Maar zeker de laatste weken, met het oplaaiende virus in Nederland, denk ik dat het een goede keuze was om de ‘bubbel’ in te gaan’’, aldus ‘Kromo’.