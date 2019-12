Waarom Ruiz zijn wereldtitels verloor aan Joshua? ‘Ik heb veel te veel gegeten’

Nu heeft Ruiz na zijn nederlaag op punten toegegeven dat hij in aanloop naar de rematch in Saoedi-Arabië de verkeerde beslissingen heeft genomen. ,,Ik heb zo'n beetje alles gegeten. Alles. Daardoor was ik een stuk zwaarder”, vertelt de voormalig wereldkampioen aan het Amerikaanse TMZ. ,,Ik had heel veel plezier met mijn vrienden. Daarbij zijn er wat meer Corona's naar binnen gegaan dan slim was geweest.”



,,Zelfs ‘out of shape’ heb ik het nog aardig gedaan‘’, gaat hij verder. ,,Het ging best goed! Maar toch had ik het een stuk serieuzer moeten nemen.” Of de Amerikaan, die afgelopen zaterdag pas de tweede nederlaag uit zijn carrière moest incasseren, ook een revanche krijgt is nog niet bekend, maar hij blikt toch alvast vooruit. ,,Voor het derde gevecht ga ik echt alles geven wat ik heb. Ik wil die gordels terug!”