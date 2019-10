WADA ontvangt nieuwe gegevens uit Rusland

Goud en onverwerk­te emoties voor Polling: ‘Ik vond het zo oneerlijk’

28 oktober Kim Polling won afgelopen weekeinde de Grand Slam van Abu Dhabi, en die winst was in meerdere opzichten beladen voor de judoka in de klasse tot 70 kilogram. Het was haar eerste grote toernooizege sinds haar herniaoperatie, het stond voor revanche op de teleurstellend verlopen WK in augustus – maar bracht ook direct frustratie boven - en de finale was een confrontatie met Sanne van Dijke, de andere Nederlandse in de strijd om een olympisch ticket voor Tokio.