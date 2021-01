Wall leidt Rockets langs oude liefde, Hawks beëindigden zegereeks Clippers

Wall was in zijn eerste duel met zijn oude werkgever ook goed voor vijf assists. In het vierde kwart was hij samen met Victor Oladipo verantwoordelijk voor tien punten op een rij. Daarmee bezorgde het duo hun ploeg een 93-79-voorsprong, waardoor de zege niet meer in gevaar kwam. Voor de ploeg uit Houston was het al de derde zege op een rij en dat is meteen de beste reeks van het seizoen.