Wangedrag topsporters: terecht of niet, beschuldiging hakt erin

Xander Bogaerts en Boston Red Sox weer naast Tampa Bay Rays in de play-offs

9 oktober De honkballers van Boston Red Sox hebben in de eerste ronde van de play-offs de stand weer gelijkgetrokken tegen Tampa Bay Rays. De ploeg met Xander Bogaerts won in St. Petersburg in Florida met 14-6. Het eerste duel was in een 5-0-zege voor de Rays geëindigd.