Warriors dankzij inhaalrace in overtime langs Heat

videoGolden State Warriors heeft in de NBA na een sterke inhaalrace in overtime van Miami Heat gewonnen. Dankzij een aantal driepunters van Stephen Curry in de verlenging werd het 120-112. Halverwege keken de Warriors tegen een achterstand van 61-46 aan. Met nog ruim zes minuten te spelen leidde Heat met 99-85.