Warriors nemen weer afstand van Nuggets

Thuis in Oakland was de titelverdediger ruim (137-90) de baas over Charlotte Hornets dat langzaam het zicht op deelname aan de play-offs verliest. De Warriors namen weer afstand van Denver Nuggets aan kop van de Western Conference met 52 overwinningen tegen 24 nederlagen.



De Nuggets verloren thuis verrassend van Washington Wizards (90-95) en staan op 51 overwinningen tegen 25 verliespartijen. Dinsdag gaat de ploeg uit Denver op bezoek bij Golden State, voor wie Stephen Curry (25 punten) en Klay Thompson (24) samen goed waren voor elf driepunters, De thuisploeg verloor in het tweede kwart DeMarcus Cousins, die na een klap in het gezicht van Willy Hernangomez naar de kant moest.