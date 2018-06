Washington Capitals wint eerste Stanley Cup uit historie

Video Martina achtste op 200 meter in Oslo

7 juni Churandy Martina heeft in de Diamond League op de 200 meter in Oslo een bijrol vervuld. De 33-jarige sprinter kwam als achtste en laatste binnen in een tijd van 20,86. Door een diskwalificatie van de Amerikaan Dedric Dukes werd hij als zevende geklasseerd. De Turkse wereldkampioen Ramil Guliyev zegevierde in 19,90.