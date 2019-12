Wat was het grootste sportfiasco van dit decennium?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar. Vandaag: Wat was het grootste fiasco op Nederlands sportgebied?

Steven Kruijswijk knalt op sneeuwwand en verliest Giro

Het leek niet meer mis te kunnen gaan in de Giro d’Italia van 2016. Na 36 jaar wachten ging Steven Kruijswijk Nederland eindelijk weer eens de eindzege in een grote ronde bezorgen. De voorsprong op naaste belager Esteban Chaves bedroeg precies drie minuten, de benen waren geweldig en dus zou het met die paar beklimmingen die nog restte richting de slotrit naar Turijn wel goed moeten komen. Niets bleek minder waar. De renner van Team LottoNL-Jumbo knalde op een sneeuwwand en zag hoe Vincenzo Nibali zijn tweede Giro-zege pakte. Een jaar later won Tom Dumoulin dan toch de Ronde van Italië.

Volledig scherm Steven Kruijswijk wordt weer op gang geduwd. © Cor Vos

Verkeerde wissel kost Kramer goud

In zijn glansrijke carrière heeft Sven Kramer bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Gouden medailles, wereldbekers, de Fries heeft ze allemaal. In zijn prijzenkast ontbreekt na al die jaren echter nog altijd die ene plak, die van de 10 kilometer op de Olympische Spelen. Hoe anders was dat geweest als coach Gerard Kemkers hem op 23 februari 2010 in Vancouver niet de binnenbaan in had gestuurd. Hij bleek in dezelfde baan te rijden als zijn tegenstander en diskwalificatie volgde. Een gigantische blunder.

Volledig scherm Uit frustratie gooit Sven Kramer zijn bril weg naar coach Gerard Kemkers. © Pim Ras.

Dramatisch debuut De Ligt in Oranje

Door ongenaakbare optredens, bijvoorbeeld dat tegen wereldkampioen Frankrijk, zou je bijna vergeten Matthijs de Ligt bij zijn debuut in het Nederlands elftal helemaal niet zo’n onuitwisbare indruk achterliet. Integendeel zelfs. Op 25 maart 2017 liet bondscoach Danny Blind de pas 17-jarige centrumverdediger debuteren in het WK-kwalificatie-duel in en tegen Bulgarije. De Ligt liet zich twee keer verrassen door Spas Delev, Oranje verloor kansloos en de jonge voetballer werd al in de rust gewisseld.

Volledig scherm Spas Delev maakt de 1-0, nadat De Ligt naast de bal had gekopt. © EPA

Aftocht via de achterdeur voor Van Barneveld

Eerder deze maand nam vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld met een afgang afscheid van de dartsport. Al in de eerste ronde van het WK ging ‘Barney’ zitten tegen de niet eens op de wereldranglijst voorkomende Amerikaan Darin Young. Na afloop was hij vernietigend voor zichzelf, met teksten als ‘Ik walg van mezelf’ en ‘Ik kan dit mezelf nooit vergeven.’

Volledig scherm Raymond van Barneveld druipt af. © BSR Agency

Ajax loopt CL-finale mis na dramatische ontknoping

Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend, maar de ochtend na die bewuste 8 mei restte er voor iedereen die Ajax en het Nederlands voetbal een warm hard toedraagt een gigantische kater. Na de 2-0 van Hakim Ziyech in de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht tegen Tottenham Hotspur, maar in de allerlaatste seconde van de blessuretijd maakte Lucas Moura zijn hattrick compleet . Zo ging niet Ajax, maar Tottenham dat naar Madrid mocht voor de Champions League-finale tegen Liverpool.

Volledig scherm De Ajacieden liggen er verslagen bij. © REUTERS

Van Gelder na wilde nacht naar huis gestuurd

In de Nederlandse nacht van 8 op 9 augustus 2016 kwam het nieuws naar buiten. Topturner en ringenspecialist Yuri van Gelder was door TeamNL onherroepelijk op het vliegtuig gezet, terug naar Nederland. Nadat hij zich had geplaatst voor de toestelfinales bij de Olympische Spelen was hij uitgegaan in Rio de Janeiro, waarbij hij alcohol had gedronken en te laat was thuisgekomen. Ook miste Van Gelder een training. De Nederlandse equipe vond dat gedrag ‘ontoelaatbaar’ en trof maatregelen.

Volledig scherm Yuri van Gelder plaatste zich wel voor de ringenfinale... © Pim Ras Fotografie

Olympisch bid Amsterdam 2028 ingetrokken

Het zou zo symbolisch geweest zijn. Precies 100 jaar na de Olympische Spelen in Amsterdam opnieuw het grootste sportevenement ter wereld op Nederlands grondgebied. En dat had er ook zeker ingezeten, aldus IOC-erelid Hein Verbruggen destijds tegenover deze krant, mocht kabinet Rutte II in 2012 de steun voor het binnenhalen van de Spelen te midden van de economische crisis niet hebben ingetrokken.

Volledig scherm © ANP

Nederland gaat af bij EK 2012

Het eindtoernooi na de verloren WK-finale van 2010 kon voor Nederland niet slechter verlopen. Oranje werd in de poule des doods ingedeeld en alle wedstrijden gingen verloren. Tegen achtereenvolgens Denemarken, Duitsland en uiteindelijk ook Portugal, Nederland had voor die wedstrijd nog een theoretische kans op plaatsing, moesten de mannen van Bert van Marwijk er in het Oekraïense Charkov aan geloven.

Volledig scherm Ronaldo lacht, Sneijder huilt. © Pim Ras Fotografie

Krijgt Feyenoord nu wel of niet een nieuw stadion?

Het is het hoofdpijndossier van Rotterdam Zuid. Al jaren steggelen club, gemeenteraad, ontwikkelaars, investeerders en supporters over (de plek van) de ‘nieuwe Kuip', die vooralsnog louter verdeeldheid zaait in plaats van de broodnodige eendracht. Bij de presentatie van de plannen, drie jaar geleden, moest het stadion in 2022 klaar zijn. Maar op de rand van 2020 is nog altijd niet duidelijk of het nieuwe stadion verrijst op de oever van de Maas, en zo ja, wanneer. De soap wordt volgend jaar ongetwijfeld vervolgd.

Volledig scherm Een artist-impression van het nieuwe stadion op de zuidoever van de Nieuwe Maas. © LOLA landscape architects

Die eeuwige discussie rond de VAR

Nederland was één van de vooroplopende landen als het gaat om invoering van de Video assistant referee (VAR). In september van 2016 werd de videoscheidsrechter voor het eerst in een officiële wedstrijd ingezet bij de bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II. Sinds de complete invoering in de eredivisie aan het begin van het seizoen 2018/19 is de VAR, in tegenstelling tot waar hij voor bedoeld is, in binnen- en buitenland echter nooit onomstreden gebleken. Handsballen, geen penalty vanwege een overtreding aan de andere kant van het veld een halve minuut eerder, noem maar op.