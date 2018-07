Wat was jouw moment van deze sportzomer?

PollDe zomer van 2018 was er tot nu toe voor de sportliefhebber één om van te watertanden. Met vijf Formule 1 races in zes weken, een WK met één van de meest doelpuntrijke finales ooit en een Tour die we ons nog lang zullen heugen was er eigenlijk de afgelopen twee maanden amper een reden om buiten te komen. Maar welk moment was het mooiste? Stem op onze poll onderaan dit artikel.

Giro d'Italia

Nu Tom Dumoulin zo dicht bij het geel in Parijs was, zou je bijna vergeten dat we twee maanden geleden nog volledig met ons hoofd in de roze wolken liepen. Eén dagje had de Nederlander de roze leiderstrui in handen, maar een eindzege leek, ondanks een sterke Adam Yates, mogelijk. Tot Chris Froome twee dagen voor het einde van de ronde het onmogelijke deed. Op de Finestre koos de Brit de aanval met nog 80 kilometer te gaan. Zijn alles-of-niets-poging bleek een gouden zet. Froome besliste de Giro en titelverdediger Dumoulin moest genoegen nemen met plek twee.

Roland Garros

Tennis is een balsport met in het enkelspel twee spelers. Ieder heeft een racket en aan het einde wint op gravel Rafael Nadal. Deze tegeltjeswijsheid was ook dit jaar in Parijs weer van toepassing. De Spaanse koning van het gravel won voor de elfde keer in dertien jaar tijd de finale van Roland Garros. Maar één setje moest hij gedurende het gehele toernooi afstaan. Bij de vrouwen pakt Simona Halep haar eerste Grand Slam-overwinning.

WK voetbal

De ene na de andere favoriet ging roemloos ten onder, Kroatië deed het onmogelijke, Neymar rolde minutenlang over de grond en de VAR kreeg een hoofdrol. Na 64 wedstrijden zat het WK erop en won er toch een favoriet: Frankrijk.

Formule 1

Hoogtijdagen voor Formule 1 fans. Met liefst vijf races in zes weken was het genieten geblazen de afgelopen twee maanden. Chauvinistisch als we zijn was de overwinning van Max Verstappen in Oostenrijk (en podiumplaatsen in Frankrijk en Canada) natuurlijk het hoogtepunt.

Wimbledon

Nadat Roland Garros uitliep op een teleurstelling was killer-Kiki Bertens eindelijk terug. En dat op het gehate gras van Wimbledon nota bene. Pas in de kwartfinale eindigde haar zege reeks nadat ze gehakt had gemaakt van onder anderen Venus Williams en Karolina Pliskova. Mama Serena Williams haalde de finale maar de titel was voor Angelique Kerber. Bij de mannen liet Novak Djokovic eindelijk zijn oude glans weer zien. Hij pakte zijn dertiende Grand Slam-titel.

Tour de France

Een wonderschone solo op de 'Nederlandse berg', een onvervalste woede-uitbarsting, een zoekgeraakt tijdritpak, drie Nederlandse etappeoverwinningen en een tweede en vijfde plaats in het eindklassement. Over deze Tour zal vooral vanuit Nederlands perspectief nog lang worden nagepraat.