Waterpoloërs beginnen ondanks drieklapper Eindhovenaar Lindhout EK met ruime nederlaag

Lindhout was met drie treffers de topscorer van Oranje. Verder scoorden Pascal Janssen, Milos Filipovic, Thomas Lucas, Sam van den Burg en Jorn Muller.



Van Galen was verre van ontevreden. ,,We hebben een prima wedstrijd gespeeld waarin we veel kansen hebben gecreëerd. Dat is niet gemakkelijk tegen zo'n goede tegenstander. Ik ben ook tevreden over het veldspel. Alleen moeten we meer rendement halen uit man-meersituaties. We kijken uit naar de volgende wedstrijd, woensdag tegen Griekenland.''



Oranje speelt verder nog tegen Turkije. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie kunnen dat in een extra wedstrijd afdwingen.



Op het vorige EK werd Nederland twaalfde.