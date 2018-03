Waterpoloërs naar EK na tweede ruime zege op Litouwen

Analyse Oranje-Rood neemt groot risico met twee coaches met eigen visie

11:59 In de allesbeslissende fase van de competitie speelt Oranje-Rood met vuur. Hoofdcoach Lucas Judge van Heren-1 zit niet meer op één lijn met een deel van de spelersgroep en verlaat de club komende zomer. Zijn huidige assistent Roger van Gent volgt hem over enkele maanden op. De ervaren coach ziet het juist helemaal zitten in de spelersgroep.