Waterpoloërs ondanks doelpunt Lindhout opnieuw kansloos tegen Spanje

Voormalig DSC-succesduo Van Vloten en Verberk verkast naar DVO

13 februari Korfbalvereniging DVO heeft Richard van Vloten aangesteld als nieuwe trainer. De oefenmeester zal in Bennekom worden bijgestaan door Eindhovenaar Marc Verberk. Het duo leidde DSC in 2016 nog voor het eerst in het bestaan naar de Korfbal League.