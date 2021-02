Waterpoloërs plaatsen zich na knappe comeback voor kwartfinales OKT

Eerder op het OKT won Nederland van Duitsland en Roemenië. Tussendoor was er een stevige nederlaag tegen Kroatië. Nederland speelt nu in de poulefase nog tegen Rusland, evenals Kroatië en Nederland zeker van een plek in de volgende fase. Er zijn in Rotterdam drie tickets voor Tokio te verdelen. Na de derde periode stond Oranje op een achterstand van 5-9. In de slotfase vlogen de ballen er vervolgens ineens wel moeiteloos in. Door treffers van Jesse Koopman, Guus van IJperen en Jorn Muller (2) kwam Oranje welhaast sensationeel terug tot 9-9. Daarna kwamen de Fransen nog twee maal op voorsprong, maar de niet helemaal fitte Jorn Winkelhorst en opnieuw Muller zorgden ervoor dat het punt er kwam.

De opleving van de Nederlandse ploeg was opvallend, aangezien de spelers in het eerste deel juist moeite hadden met scoren. Pascal Janssen en Kjeld Veenhuis scoorden wel in het eerste kwart (2-3), maar in de tweede periode kwam de formatie van Van der Meer niet één keer tot scoren. Dat herstelde Winkelhorst door al na 15 seconden in het derde kwart de bal er wel in te schieten. Winkelhorst scoorde nogmaals en Robin Lindhout scoorde ook in die fase.