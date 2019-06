Waterpolosters ijzersterk van start bij Super Final

Liefst negen speelsters kwamen tot scoren voor Oranje. Maud Megens en Iris Wolves brachten ieder drie treffers op hun naam. Megens werd na afloop uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.



Bondscoach Arno Havenga hield gemengde gevoelens over aan het openingsduel van zijn ploeg. ,,Het spel wisselde wat. We hadden goede momenten en ook wat mindere momenten. Onze manmeer liep niet helemaal top, daarin ontbrak af en toe de overtuiging. We hebben echter twee maanden niet samengespeeld met deze ploeg. Dit was de eerste wedstrijd na een pittige trainingsweek, dus het is wel oké.’’



Nederland speelt woensdag in de tweede groepswedstrijd tegen Italië. Donderdag wacht Australië als laatste tegenstander in poule A. Alle acht deelnemende teams in Boedapest zijn al verzekerd van een plaats in de kwartfinales. Daarin spelen de nummers 1 en 4 en 2 en 3 van beide poules tegen elkaar.



De eindzege in de Hongaarse hoofdstad levert een olympisch startbewijs op voor Tokio 2020. De Amerikaanse ploeg is als regerend olympisch en wereldkampioen de grote favoriet.