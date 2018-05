Waterpolosters pakken groepswinst World League na winst op China

,,Het was iets lastiger dan dat we gehoopt hadden. We waren zelf iets minder fel. China had ons goed geanalyseerd en we waren zelf wat minder scherp. Zo werd het voor ons best een pittige pot", zei een tevreden Havenga na afloop die waakt voor onderschatting van de Japanse vrouwen. ,,Japan heeft een aparte speelstijl vooral in hun verdediging. Daar zullen we ons goed op moeten voorbereiden."

Oranje gebruikt de superfinale van de World League in China vooral als voorbereiding op het EK, dat volgende maand op het programma staat in Barcelona. Havenga: ,,maar we zijn hier natuurlijk gekomen om zo hoog mogelijk te eindigen."