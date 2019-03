Waterpolosters te sterk voor Rusland en stapje dichter bij Spelen

Tony Cairoli voelt zich niet optimaal, WK-op­brengst is dat wel

15:22 Door een schouderblessure voelt Tony Cairoli zich al weken niet optimaal. Maar zijn scores in het WK motorcross zijn wel bijna optimaal. In Valkenswaard won de Italiaanse WK-leider met afstand de eerste manche van de GP van Europa in de MXGP-klasse. Met dank aan brokkenpiloot Max Anstie.