Waterpolosters voor het eerst naar finale World League

,,Een finaleplaats, daar zijn we natuurlijk zeer tevreden mee. We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd en waren de betere ploeg'', meldde Havenga vanuit China. ,,We hadden Canada vooraf goed geanalyseerd en je zag dat onze ervaren speelsters de verantwoordelijkheid namen om te sturen en beslissingen durfden te nemen. We hebben dit toernooi veel aan ervaring gewonnen. Dat is mooi om te zien. Buiten dat we de finale spelen, hebben we ons ook officieel gekwalificeerd voor de WK volgend jaar in Korea, een mooie bijkomstigheid.''



Het team van de Verenigde Staten is favoriet, beseft ook Havenga. ,,Het is voor ons een grote uitdaging om tegen zo'n tegenstander te spelen.'' Het duel begint om 13.30 uur (Nederlandse tijd).