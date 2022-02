Waterpolosters zonder bondscoach Evangelos Doudesis onderuit bij start World League

,,Het was natuurlijk een bijzondere start van de nieuwe olympische cyclus zo zonder Evangelos als nieuwe hoofdcoach”, aldus De Jong. ,,Desalniettemin hebben we hier drie goede dagen gehad. De doelstelling van de wedstrijd was om alles te geven, weerbaarheid te tonen en vooral als team te spelen. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn, zeker in de wetenschap dat we op het laatste moment ook Sabrina nog moesten missen. We willen natuurlijk altijd winnen en er kunnen dingen altijd beter, maar ik ben content met de inzet en strijdlust van de ploeg. Een prima basis om op voort te bouwen.”