Waterpoloteam opnieuw met 15-5 langs Oekraïne

Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen krijgen alsnog tweede plek Motorcross of Nations toebedeeld

19:06 Nederland heeft bijna vier maanden na de Motorcross of Nations alsnog de tweede plek toegewezen gekregen. De Nederlandse motorcrossers eindigden als derde in de landenwedstrijd. Italië werd tweede, maar is gediskwalificeerd na een test met de in de race gebruikte benzine.