Weduwe eert Kobe Bryant op huwelijksdag: ‘Ik mis je verschrikkelijk’

De Haagse sportlobby: ‘Je wil niet vooraan in de rij staan, maar ook niet achteraan’

18 april Net als de horeca en de cultuursector is ook de sportwereld druk aan het lobbyen in Den Haag. Via grofweg twee sporen wordt geprobeerd de velden en sporthallen weer voorzichtig te openen en daarnaast de financiële schade van de coronacrisis te beperken. Alle ogen zijn dinsdag eerst gericht op premier Rutte. ,,Maar ik ben bang dat er nu nog niets verandert.”