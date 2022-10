Wéér medaille voor Michael Korrel op WK judo

Michael Korrel heeft Nederland de tweede medaille van de WK judo in Tasjkent bezorgd. In de klasse tot 100 kilogram won de 28-jarige judoka uit Vianen brons. Korrel veroverde eerder dit jaar in Sofia de Europese titel. Hij klopte Ilia Sulamanidze uit Georgië.

Korrel, die eerder dit jaar in Sofia de Europese titel veroverde, had eerder in het toernooi Aaron Fara uit Oostenrijk, de Braziliaan Rafael Buzacarini en de Belg Toma Nikiforov verslagen. Korrel pakte drie jaar geleden op de WK in Tokio brons; vorig jaar in Boedapest greep hij net naast de medailles (vijfde).

Korrel bezorgde de Nederlandse judoploeg de tweede medaille op het toernooi in de hoofdstad van Oezbekistan, waarmee de doelstelling van de bond (drie medailles) in zicht komt. Sanne van Dijke bezorgde de Nederlandse judoploeg maandag de eerste medaille op de WK in de hoofdstad van Oezbekistan door brons te pakken in de klasse tot 70 kilogram.



Europees kampioen Korrel moest het in de halve finales afleggen tegen de Oezbeek Moezaffarbek Toerobojev, tot grote vreugde van het publiek. De Nederlander werd al snel op zijn zij gegooid door de 22-jarige Oezbeek, die bijna een kop groter is. Toerobojev scoorde zo een waza-ari. Met nog zo’n 50 seconden op de klok belandde Korrel op zijn rug: ippon en einde partij. De Oezbeek won vervolgens ook de WK-finale.

Simeon Catharina werd in dezelfde klasse als Korrel al in de eerste ronde met drie straffen voor passiviteit uitgeschakeld. Bij de vrouwen strandde Guusje Steenhuis in de categorie tot 78 kilogram in de derde ronde. Steenhuis stond tegen de Italiaanse Giorgia Stangherlin lang op voorsprong en koerste af op de winst, maar werd met nog 30 seconden te gaan onderuit geworpen. De scheidsrechters zagen daar een ippon in, tot teleurstelling van de 29-jarige Steenhuis.

De Nederlandse pakte zilver bij de WK van 2018 en vorig jaar brons op de WK in Boedapest. Steenhuis, die vijf keer EK-zilver op haar erelijst heeft staan, versloeg toen Marhinde Verkerk in de strijd om het brons. Ze begon in Tasjkent met een overtuigende zege (ippon) op Jovana Pekovic uit Montenegro, maar liet zich daarna verrassen door Stangherlin.

Natascha Ausma, de tweede Nederlandse in de klasse tot 78 kilogram, werd direct uitgeschakeld. Ze verloor in de golden score van de Duitse Anna-Maria Wagner.