Weer speelt de hiel van Martina op: ‘Maar ik ben pijn gewend’

Door Pim Bijl



Door de blessure heeft hij nog weinig trainingen uit het startblok gedaan, miste hij vele specifieke snelheidstrainingen en is hij zelfs aan het sleutelen aan zijn schoenen en spikes. Slecht nieuws, want de goedlachse atleet jaagt de komende maanden op de limieten van de WK en de Olympische Spelen. Vooral dat laatste toernooi, volgend jaar in Tokio, staat in zijn gedachten gekerfd.



,,Kijk, hier!”, zegt hij, terwijl hij zijn linkeronderarm met daarop de getatoeëerde olympische ringen toont. In vier van die ringen is de locatie en het jaartal ingevuld, want Martina was er al bij in Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). ,,Tokio moet er nog bij. Ik moet gewoon die Spelen halen en dan is het klaar.”



Maar de jaren beginnen te tellen voor de inmiddels 34-jarige sprinter, geboren in Curaçao. ,,Wat kan ik zeggen? Ik had die blessure ook al een tijd geleden en loop altijd met pijntjes. Ik ben blij dat ik vandaag zo heb gesprint. Het komt goed.”