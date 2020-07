Wereldatletiekbond dreigt Russen uit te sluiten

NK golf junioren in Bakel met thuisfavo­riet Melvin Muller: ‘De baan kent voor mij geen geheimen’

29 juli BAKEL - Twee keer sloeg Melvin Muller al een onvervalste hole-in-one op de Golfbaan Stippelberg in Bakel. Het zou de jonge golfer (16) bijzonder goed van pas komen wanneer hij op 6 of 7 augustus voor een derde keer dat huzarenstukje laat zien. Op zijn thuisbaan is Muller dan een van de circa 110 deelnemers aan het NK voor jeugd tot en met 18 jaar. Publiek is welkom.