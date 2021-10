Wereldbekerwedstrijd zeilen verhuist van Medemblik naar Almere

Om diverse redenen steekt de regatta nu over naar het oosten, naar het Markermeer. De financiële steun voor het evenement in Flevoland is één van de belangrijkste factoren. Vanaf 27 mei 2022 wordt de eerste editie gevaren rond Almere en Lelystad. Tot en met 5 juni wordt geracet in de tien olympische klassen, inclusief het kite- en windfoilen. De ambitie van de organisatie is uit te groeien tot een ‘Dutch Water Week’, een breed watersportevenement.