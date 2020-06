Wie is de beste zwemmer aller tijden? ‘Phelps de grootste olympiër, Spitz stopte te vroeg’

Martijn: ,,De grootste olympiër aller tijden. Liefst 23 keer goud, 28 medailles in totaal. Michael Phelps poseerde er in 2016 mee, op de cover van Sports Illustrated. Om zijn nek hing 8 kilo eremetaal. Ik mocht Phelps in 2008 op de Spelen van Peking in actie zien, waar hij het record van Mark Spitz (zeven keer goud op één toernooi) verbeterde. Fascinerend. Acht starts, acht keer winst. De hele wereld keek mee, deed het niet voor minder. En hij leverde. Alsof het normaal was…’’



Natasja: ,,Ja ja, natuurlijk is Phelps een fenomeen. Ik was erbij toen hij in Rio ­– na zijn korte pensioen – zijn eerste gouden medaille won en zijn negentiende in totaal. Het stadion stond op z’n kop, echt kippenvel. Maar laten we niet vergeten dat Michael Phelps zo groot is geworden mede dankzij Mark Spitz. De zeven gouden medailles van Spitz op de Spelen van 1972 vormden jarenlang een grote inspiratiebron voor Phelps. 36 jaar stond dit record overeind totdat Phelps er in 2008 overheen ging.”



Martijn: ,,Phelps werd altijd gevraagd naar dat record. Hij zei altijd dat hij niet de nieuwe Spitz wilde worden, dat het hem niet ging om dat record. Haha, tuurlijk wel. Eigenlijk moest hij al sinds 2000, toen hij als jochie van 15 een olympische finale haalde, met die verwachtingen omgaan. Een superlichaam, volgens wetenschappers perfect voor een zwemmer. Enorme spanwijdte, benen die keerpunten lieten trillen. Phelps beheerste ook alle slagen. Hij kon eigenlijk alleen maar falen en dat deed hij (bijna) nooit.’’