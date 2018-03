Wie is toch die man die in de ring stapt met Badr Hari?

Niet iedere sportliefhebber is thuis in de wereld van low-kicks, uppercuts en knock-outs. Natuurlijk ontging niemand afgelopen jaren de mediaspektakels rond Rico Verhoeven. Knokpartijen waarbij bloed, adrenaline en testosteron nog net niet van het beeldscherm spatten. Wilskracht, toewijding, vreugde en verdriet. Er zat alles in wat sport zo mooi maakt. En dat smaakte naar meer. Zelfs voor niet-kenners.



Zaterdagavond kunnen de fans hun hart ophalen, want er staat weer een Glory-evenement gepland. Meest aansprekende affiche is Badr Hari vs Hesdy Gerges. Je moet onder een steen geleefd hebben om niet te weten wie Badr Hari is. Maar wie is toch zijn opponent Hesdy Gerges?



Hesdy is een 34-jarige Amsterdammer van Egyptische komaf. Hij heeft ervaring genoeg, want sinds 2003 is hij kickbokser. Van de 70 partijen die hij vocht, won hij er 50. Hij is getrouwd met kickboksster Denise Kielholtz en luistert naar de bijnaam 'Fighterheart'. Zijn laatste gevecht (zie video) was in september 2017, toen de Kroaat Mladen Brestovac bij Hesdy het licht uittrapte.

Tot zover de wikipedia-wijsheden. Wat weten we nog meer over Hesdy? Hij zal, net als Badr Hari, niet gauw gevraagd worden om een groep koorknaapjes onder zijn hoede te nemen. Ook Hesdy kwam namelijk meerdere malen in aanraking met justitie. Nog vóór zijn profloopbaan zat de Amsterdammer zeven maanden in jeugddetentie nadat hij bij een vechtpartij iemand in coma had geslagen. En in 2011 werd Hesdy tot 4,5 jaar cel veroordeeld vanwege betrokkenheid bij cocaïne-handel.

Criminelen

Hesdy ontkent dit. Volgens eigen zeggen was hij 'één dag met verkeerde mensen.' Twee van die 'verkeerde mensen' waren de inmiddels geliquideerde criminelen Patrick Brisban en Lucas Boom. Om een beeld van zijn entourage te krijgen. Hesdy vocht de veroordeling aan bij het Europese hof. Een procedure die zoveel tijd in beslag nam dat de kickbokser zijn celstraf nooit hoefde uit te zitten.



Volledig scherm Hesdy Gerges in 2013. © ANP

Uiteraard zijn er meerdere kanten van de medaille. Het is niet louter een walm van criminaliteit en veroordelingen die om Hesdy heen hangt. ,,Ik geef les, ook aan jongeren en aan mensen met overgewicht'', aldus Hesdy in 2015 in een interview met Parool. ,,Ik doe van alles voor goede doelen - tegen kanker, voor kinderen met een beperking, van alles. Is alles door één onterechte veroordeling vergeten?'' Nee dus. Hoewel het wel een beetje in de schaduw komt te staan.



Hesdy en Hari stonden eenmaal tegenover elkaar in de ring. Dat was in 2010, toen Badr Hari gediskwalificeerd werd (zie video) wegens het trappen van zijn opponent die al op de grond lag. Hesdy werd uitgeroepen tot winnaar en mocht bijna twee jaar de zwaargewicht-wereldkampioen noemen bij It's Showtime (een broertje van Glory).

Van de laatste vijf partijen verloor Hesdy er vier. Volgens kickboks-legende Remy Bonjasky, die zelf overigens nooit vocht tegen Hesdy, is het dan ook twee voor twaalf voor de Amsterdammer. ,,Nu moet hij gewoon echt aan iedereen laten zien dat hij er nog is. Dit is zijn moment. Dit is die trein die een laatste keer voorbij komt.''



Of Fighterheart op deze trein gaat springen, zien we zaterdag.