Wie stoot de Warriors van de troon in de play-offs?

Nadat alle teams 82 wedstrijden hebben gespeeld in de reguliere competitie, barst het seizoen in de NBA komend weekend pas echt los met de start van de play-offs. De sterkste zestien van de dertig teams zijn overgebleven en strijden de komende weken om de felbegeerde kampioensringen van de NBA. De afgelopen drie seizoenen stonden Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers tegenover elkaar in de NBA Finals. In 2015 en 2017 won de ploeg van sterspeler Stephen Curry, in 2016 ging de zege naar het team van LeBron James. Zij zijn ook dit jaar weer twee grote kanshebbers, maar de concurrentie is niet mals.

Eastern Conference

Toronto Raptors - Washington Wizards

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

Philadelphia 76ers - Miami Heat

Boston Celtics - Milwaukee Bucks

Western Conference

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans

Golden State Warriors - San Antonio Spurs

De favorieten

Golden State Warriors (kampioen in de 2015 en 2017)

De Warriors domineerden de afgelopen jaren in de NBA, maar waren dit seizoen een stuk dominant: tegenover 58 overwinningen stonden ook 24 nederlagen, terwijl dat er vorig seizoen slechts 15 waren. Dat komt vooral door de blessure van Stephen Curry, die in de slotfase van het seizoen moest toekijken en zich nu hard aan het terugknokken is om zijn team te helpen in de play-offs. In de eerste ronde moet San Antonio Spurs nog wel te verslaan zijn, maar niemand in de Verenigde Staten verwacht dat GSW opnieuw door de play-offs zal denderen. Vorig jaar wonnen de Warriors liefst 16 van de 17 wedstrijden in de play-offs.

Volledig scherm Stephen Curry en Kevin Durant hebben plezier op de bank. © Getty Images

Cleveland Cavaliers (kampioen in 2016)

De Cleveland Cavaliers behoren alleen al vanwege de aanwezigheid van sterspeler LeBron James uiteraard tot een van de kanshebbers voor de het kampioenschap in de NBA, maar echt denderend waren de prestaties van de Cavs dit seizoen niet: 50 keer winst en 32 keer verlies. Het is voor de Cavs te hopen dat 'King James' zijn vorm van de laatste maanden kan vasthouden en doorzetten, maar de 33-jarige ster speelde dit seizoen gemiddeld al 37,2 van de 42 minuten per wedstrijd, het meeste van alle spelers in de NBA. James heeft echter hetzelfde als zijn leeftijdsgenoot Cristiano Ronaldo; ze lijken ieder jaar nog beter en beslissender te worden.

Volledig scherm Kevin Love en LeBron James. © Getty Images

Toronto Raptors (nog nooit kampioen)

Toronto Raptors is een van de zeven teams in de NBA die nog nooit kampioen werden. Met 59 overwinningen en 23 nederlagen eindigden ze dit seizoen bovenin in de Eastern Conference. Sterspeler DeMar DeRozan speelde liefst 80 van de 82 wedstrijden en was goed voor gemiddeld 23 punten per duel. De 2,13 meter lange Jonas Valanciunas uit Litouwen doet het goed onder de basket met gemiddeld 8,6 rebounds per wedstrijd, terwijl Kyle Lowry schittert als aangever. Hoewel de Raptors een goed seizoen draaien, zullen ze in de play-offs weer als underdog beginnen. Vanuit die positie hopen ze te zorgen voor de eerste NBA-titel in het Canadese Toronto.

Volledig scherm DeMar DeRozan in actie voor de Toronto Raptors. © Getty Images

Houston Rockets (kampioen in 1994 en 1995)

Houston Rockets werd in 1994 en 1995 kampioen van de NBA, maar nu snakken de basketballiefhebbers uit Houston naar nieuw succes. Met 65 overwinningen zijn de Rockets dit seizoen de beste ploeg in de NBA, maar dat zegt bij de start van de play-offs niets meer. Dat komt vooral door het aanvalsgeweld van James Harden, die dit seizoen gemiddeld liefst 30.4 punten per wedstrijd liet aantekenen. Daarmee was hij dit seizoen de topscorer in de NBA, boven het gemiddelde van Anthony Davis (28.1) en LeBron James (27.5). Samen met teamgenoten als de kleine Chris Paul (1,83 meter), Eric Gordon en Trevor Ariza kan hij het iedere tegenstander lastig maken. Harden maakt al sinds 2012 indruk bij de Rockets, maar zal zijn klasse nu ook in de play-offs moeten etaleren.

Volledig scherm James Harden in actie voor Houston Rockets. © Getty Images

Oklahoma City Thunder (nog nooit kampioen)

Ook bij Oklahoma City Thunder zal in de play-offs veel afhangen van de vorm van één man: Russell Westbrook. De 29-jarige point guard maakte dit seizoen opnieuw grote indruk als alleskunner: gemiddeld 25.4 punten, 10.3 rebounds en 10.1 assists per wedstrijd. Vorig seizoen flikte hij dat ook al, toen zijn gemiddelde op alle drie de fronten zelfs nog iets hoger lag. Westbrook, die altijd speelt met nummer 0 op zijn shirt, werd daarmee de eerste speler sinds Oscar Robertson in 1961-1962 met een 'triple-double' als gemiddelde. Hij zal tijdens de play-offs de steun van zijn teamgenoten nodig hebben om echt voor een plek in de NBA Finals te gaan strijden. Ook de 33-jarige Carmelo Anthony, die in september vorig jaar overkwam van New York Knicks, heeft de NBA-titel nog hoog op zijn verlanglijst staan.